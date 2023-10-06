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(Сахон) Матрона Кузьминична

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1847

Дата смерти

02.10.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Сахон Кузьма Федорович

Мать: Сахон Зеновия Фоминична

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.10.1848
Черниговская губерния, Российская империя
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