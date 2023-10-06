(Сахон) Матрона Кузьминична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1847
Дата смерти02.10.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Сахон Кузьма Федорович
Мать: Сахон Зеновия Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
02.10.1848
Черниговская губерния, Российская империя