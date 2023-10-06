(Сахон) Евгения Кузьминична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1845
Дата смерти23.01.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Сахон Кузьма Федорович
Мать: Сахон Зеновия Фоминична
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
23.01.1847
Черниговская губерния, Российская империя