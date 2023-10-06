Сахон Федор Данилович
Место рожденияЧерниговское наместничество Российская империя
Дата рождения22.02.1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1762
Отец: Сахон Данил Герасимович
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1803
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Сахон Ульяна Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1805
Дочь: Харицкая Елена Федоровна
Мать ребёнка: Сахон Ульяна Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1807
Мать ребёнка: Сахон Ульяна Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1809
Мать ребёнка: Сахон Ульяна Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1812
Дочь: Параскевия Федоровна
Мать ребёнка: Сахон Ульяна Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1814
Мать ребёнка: Сахон Ульяна Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1817
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Сахон Ульяна Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно