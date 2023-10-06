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Сахон Федор Данилович

Место рождения

Черниговское наместничество Российская империя

Дата рождения

22.02.1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1762

Отец: Сахон Данил Герасимович

Мать: не указана

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1803

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Сахон Ульяна Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.07.1805

Дочь: Харицкая Елена Федоровна

Мать ребёнка: Сахон Ульяна Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1807

Сын: Сахон Евхимий Федорович

Мать ребёнка: Сахон Ульяна Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.12.1809

Сын: Сахон Игнатий Федорович

Мать ребёнка: Сахон Ульяна Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1812

Дочь: Параскевия Федоровна

Мать ребёнка: Сахон Ульяна Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1814

Сын: Сахон Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Сахон Ульяна Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.12.1817

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Сахон Ульяна Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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