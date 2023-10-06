Сахон Данил Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахон Данил Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

24.02.1789

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1761

Дочь: Мелания Даниловна

Мать ребёнка: не указана

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1762

Сын: Сахон Федор Данилович

Мать ребёнка: не указана

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1765

Сын: Сахон Тихоний Данилович

Мать ребёнка: не указана

Черниговское наместничество Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
24.02.1789
Черниговское наместничество Российская империя
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