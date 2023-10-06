Сахон Данил Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти24.02.1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1761
Дочь: Мелания Даниловна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1762
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
16.01.1765
Черниговское наместничество Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
24.02.1789
Черниговское наместничество Российская империя