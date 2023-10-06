(Сахон) Мелания Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сахон) Мелания Даниловна

Место рождения

Черниговское наместничество Российская империя

Дата рождения

12.01.1761

Дата смерти

12.01.1761

Пол

Женский

Отец

1737 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1761

Отец: Сахон Данил Герасимович

Мать: не указана

Черниговское наместничество Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
12.01.1761
Черниговское наместничество Российская империя
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