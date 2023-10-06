(Сахон) Мелания Даниловна
Место рожденияЧерниговское наместничество Российская империя
Дата рождения12.01.1761
Дата смерти12.01.1761
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1761
Отец: Сахон Данил Герасимович
Черниговское наместничество Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
12.01.1761
Черниговское наместничество Российская империя