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Сахон Игнатий Федорович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.12.1809

Дата смерти

22.08.1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1809

Отец: Сахон Федор Данилович

Мать: Сахон Ульяна Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
22.08.1812
Черниговская губерния, Российская империя
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