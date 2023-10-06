Сахон Игнатий Федорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.12.1809
Дата смерти22.08.1812
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1809
Отец: Сахон Федор Данилович
Мать: Сахон Ульяна Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
22.08.1812
Черниговская губерния, Российская империя