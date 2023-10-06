(Сахон) Параскевия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сахон) Параскевия Федоровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.07.1812

Дата смерти

07.08.1814

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1812

Отец: Сахон Федор Данилович

Мать: Сахон Ульяна Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.08.1814
Черниговская губерния, Российская империя
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