(Сахон) Параскевия Федоровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.07.1812
Дата смерти07.08.1814
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1812
Отец: Сахон Федор Данилович
Мать: Сахон Ульяна Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.08.1814
Черниговская губерния, Российская империя