Басамика (Харицкая) Варвара Харитоновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.12.1861
Дата смерти03.03.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1861
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1883
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1884
Отец ребёнка: Басамика Папий Максимович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.03.1885
Черниговская губерния, Российская империя