Басамика (Харицкая) Варвара Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасамика (Харицкая) Варвара Харитоновна

Басамика (Харицкая) Варвара Харитоновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.12.1861

Дата смерти

03.03.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1861

Отец: Харицкий Харитон Данилович

Мать: Харицкая Евдокия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.01.1883

Муж: Басамика Папий Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.01.1884

Сын: Басамика Петр Папиевич

Отец ребёнка: Басамика Папий Максимович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
03.03.1885
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close