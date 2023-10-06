Харицкая (Петренко) Евдокия Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения05.08.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1832
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Логвин Ульяна Харитоновна
Отец ребёнка: Харицкий Харитон Данилович
Рождение ребёнка
02.12.1861
Дочь: Басамика Варвара Харитоновна
Отец ребёнка: Харицкий Харитон Данилович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно