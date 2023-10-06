Харицкая (Петренко) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харицкая (Петренко) Евдокия Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.08.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1832

Отец: Петренко Иван Степанович

Мать: Петренко Евфросиния Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.07.1855

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Логвин Ульяна Харитоновна

Отец ребёнка: Харицкий Харитон Данилович

Рождение ребёнка
02.12.1861

Дочь: Басамика Варвара Харитоновна

Отец ребёнка: Харицкий Харитон Данилович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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