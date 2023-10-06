Логвин (Харицкая) Ульяна Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвин (Харицкая) Ульяна Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

20.03.1890

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Харицкий Харитон Данилович

Мать: Харицкая Евдокия Ивановна

Бракосочетание
19.01.1879

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.03.1880

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1882

Сын: Логвин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1885

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1887

Сын: Логвин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1889

Сын: Логвин Антоний Васильевич

Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
20.03.1890
Черниговская губерния, Российская империя
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