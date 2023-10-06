Логвин (Харицкая) Ульяна Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти20.03.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
26.03.1880
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1882
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1885
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1887
Сын: Логвин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1889
Сын: Логвин Антоний Васильевич
Отец ребёнка: Логвин Василий Кузьминович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
20.03.1890
Черниговская губерния, Российская империя