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Логвин Степан Васильевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

01.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1882

Отец: Логвин Василий Кузьминович

Мать: Логвин Ульяна Харитоновна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
09.01.1905

Жена: Логвин Анастасия Тимофеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1905

Сын: Логвин Петр Степанович

Мать ребёнка: Логвин Анастасия Тимофеевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1908

Дочь: Логвин Ефросиния Степановна

Мать ребёнка: Логвин Анастасия Тимофеевна

Бракосочетание
02.06.1910

Жена: Логвин Параскева Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.03.1911

Дочь: Бирин Одарка Степановна

Мать ребёнка: Логвин Параскева Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.06.1914

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Логвин Параскева Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.04.1917

Сын: Логвин Георгий Степанович

Мать ребёнка: Логвин Параскева Макаровна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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