Логвин Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1882
Бракосочетание
09.01.1905
Рождение ребёнка
30.09.1905
Мать ребёнка: Логвин Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.09.1908
Дочь: Логвин Ефросиния Степановна
Мать ребёнка: Логвин Анастасия Тимофеевна
Бракосочетание
02.06.1910
Рождение ребёнка
15.03.1911
Дочь: Бирин Одарка Степановна
Мать ребёнка: Логвин Параскева Макаровна
Рождение ребёнка
11.06.1914
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Логвин Параскева Макаровна
Рождение ребёнка
23.04.1917
Сын: Логвин Георгий Степанович
Мать ребёнка: Логвин Параскева Макаровна
Смерть
Неизвестно