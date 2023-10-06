Петренко Иван Степанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения01.09.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1802
Отец: Петренко Степан Павлович
Мать: Петренко Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1832
Дочь: Харицкая Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Петренко Евфросиния Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1835
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Петренко Евфросиния Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1838
Мать ребёнка: Петренко Евфросиния Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно