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Петренко Иван Степанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.09.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1802

Отец: Петренко Степан Павлович

Мать: Петренко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.08.1832

Дочь: Харицкая Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Петренко Евфросиния Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1835

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Петренко Евфросиния Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1838

Сын: Петренко Карп Иванович

Мать ребёнка: Петренко Евфросиния Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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