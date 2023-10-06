Петренко Евфросиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.08.1832
Дочь: Харицкая Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Петренко Иван Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1835
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Петренко Иван Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1838
Отец ребёнка: Петренко Иван Степанович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно