Петренко Евфросиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Евфросиния Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1832

Дочь: Харицкая Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Петренко Иван Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.09.1835

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Петренко Иван Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.05.1838

Сын: Петренко Карп Иванович

Отец ребёнка: Петренко Иван Степанович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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