Петренко Карп Иванович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.05.1838
Дата смерти07.02.1915
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1838
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.10.1856
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1861
Мать ребёнка: Петренко Мариамна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: Мелания Карповна
Мать ребёнка: Петренко Мариамна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.02.1915
Черниговская губерния, Российская империя