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Петренко Карп Иванович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.05.1838

Дата смерти

07.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1838

Отец: Петренко Иван Степанович

Мать: Петренко Евфросиния Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.10.1856

Жена: Петренко Мариамна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1861

Сын: Петренко Иван Карпович

Мать ребёнка: Петренко Мариамна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: Мелания Карповна

Мать ребёнка: Петренко Мариамна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
07.02.1915
Черниговская губерния, Российская империя
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