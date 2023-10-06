Петренко (Матвеенко) Мариамна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Матвеенко) Мариамна Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.02.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1836

Отец: Матвеенко Иван Алексеевич

Мать: Матвеенко Матрона Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.10.1856

Муж: Петренко Карп Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1861

Сын: Петренко Иван Карпович

Отец ребёнка: Петренко Карп Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: Мелания Карповна

Отец ребёнка: Петренко Карп Иванович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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