Петренко (Матвеенко) Мариамна Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.02.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1836
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
26.10.1856
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1861
Отец ребёнка: Петренко Карп Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: Мелания Карповна
Отец ребёнка: Петренко Карп Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно