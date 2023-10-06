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Петренко Степан Павлович

Место рождения

Черниговское наместничество Российская империя

Дата рождения

27.10.1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1802

Сын: Петренко Иван Степанович

Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.08.1805

Дочь: Петренко Наталия Степановна

Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1808

Дочь: Домникия Степановна

Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1810

Сын: Петренко Михаил Степанович

Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1812

Сын: Петренко Наум Степанович

Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1815

Дочь: Юсик Елена Степановна

Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.08.1823

Сын: Петренко Мирон Степанович

Мать ребёнка: Петренко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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