Петренко Наум Степанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.11.1812
Дата смерти06.06.1814
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1812
Отец: Петренко Степан Павлович
Мать: Петренко Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
06.06.1814
Черниговская губерния, Российская империя