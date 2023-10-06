Петренко Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти28.11.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1802
Отец ребёнка: Петренко Степан Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.08.1805
Дочь: Петренко Наталия Степановна
Отец ребёнка: Петренко Степан Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1808
Дочь: Домникия Степановна
Отец ребёнка: Петренко Степан Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1810
Сын: Петренко Михаил Степанович
Отец ребёнка: Петренко Степан Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1812
Отец ребёнка: Петренко Степан Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1815
Дочь: Юсик Елена Степановна
Отец ребёнка: Петренко Степан Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.08.1823
Сын: Петренко Мирон Степанович
Отец ребёнка: Петренко Степан Павлович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
28.11.1829
Черниговская губерния, Российская империя