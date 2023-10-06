Петренко Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетренко Анна Ивановна

Петренко Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

28.11.1829

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1802

Сын: Петренко Иван Степанович

Отец ребёнка: Петренко Степан Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.08.1805

Дочь: Петренко Наталия Степановна

Отец ребёнка: Петренко Степан Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1808

Дочь: Домникия Степановна

Отец ребёнка: Петренко Степан Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.09.1810

Сын: Петренко Михаил Степанович

Отец ребёнка: Петренко Степан Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.11.1812

Сын: Петренко Наум Степанович

Отец ребёнка: Петренко Степан Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.07.1815

Дочь: Юсик Елена Степановна

Отец ребёнка: Петренко Степан Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.08.1823

Сын: Петренко Мирон Степанович

Отец ребёнка: Петренко Степан Павлович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
28.11.1829
Черниговская губерния, Российская империя
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