Петренко Мирон Степанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.08.1823
Дата смерти26.02.1827
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1823
Отец: Петренко Степан Павлович
Мать: Петренко Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
26.02.1827
Черниговская губерния, Российская империя