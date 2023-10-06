Петренко (Петренко) Наталия Степановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения27.08.1805
Дата смерти30.06.1822
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1805
Отец: Петренко Степан Павлович
Мать: Петренко Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.06.1822
Черниговская губерния, Российская империя