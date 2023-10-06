Петренко (Петренко) Наталия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Петренко) Наталия Степановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.08.1805

Дата смерти

30.06.1822

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1805

Отец: Петренко Степан Павлович

Мать: Петренко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
30.06.1822
Черниговская губерния, Российская империя
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