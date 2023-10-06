Юсик (Петренко) Елена Степановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.07.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1815
Отец: Петренко Степан Павлович
Мать: Петренко Анна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.01.1841
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1842
Сын: Юсик Иосиф Андреевич
Отец ребёнка: Юсик Андрей Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Юсик Анна Андреевна
Отец ребёнка: Юсик Андрей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Юсик Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Юсик Андрей Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Юсик Яков Андреевич
Отец ребёнка: Юсик Андрей Пантелеймонович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно