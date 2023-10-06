Юсик (Петренко) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсик (Петренко) Елена Степановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.07.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1815

Отец: Петренко Степан Павлович

Мать: Петренко Анна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.01.1841

Муж: Юсик Андрей Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1842

Сын: Юсик Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Юсик Андрей Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Юсик Анна Андреевна

Отец ребёнка: Юсик Андрей Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Юсик Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Юсик Андрей Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Юсик Яков Андреевич

Отец ребёнка: Юсик Андрей Пантелеймонович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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