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Юсик Андрей Пантелеймонович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.11.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1822

Отец: Юсик Пантелеймон Лаврентьевич

Мать: Юсик Мария Трофимовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.01.1841

Жена: Юсик Елена Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1842

Сын: Юсик Иосиф Андреевич

Мать ребёнка: Юсик Елена Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Юсик Анна Андреевна

Мать ребёнка: Юсик Елена Степановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Юсик Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Юсик Елена Степановна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Юсик Яков Андреевич

Мать ребёнка: Юсик Елена Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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