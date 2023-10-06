Юсик Андрей Пантелеймонович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения30.11.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1822
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.01.1841
Жена: Юсик Елена Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1842
Сын: Юсик Иосиф Андреевич
Мать ребёнка: Юсик Елена Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Юсик Анна Андреевна
Мать ребёнка: Юсик Елена Степановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Юсик Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Юсик Елена Степановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Юсик Яков Андреевич
Мать ребёнка: Юсик Елена Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно