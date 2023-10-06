Юсик Яков Андреевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1859
Дата смерти05.03.1867
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Юсик Андрей Пантелеймонович
Мать: Юсик Елена Степановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
05.03.1867
Черниговская губерния, Российская империя