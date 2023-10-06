Юсик Яков Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсик Яков Андреевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1859

Дата смерти

05.03.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Юсик Андрей Пантелеймонович

Мать: Юсик Елена Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
05.03.1867
Черниговская губерния, Российская империя
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