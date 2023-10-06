Харицкая (Павленко) Васса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти15.06.1843
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Павленко Василий Евстафьевич
Рождение ребёнка
08.09.1837
Отец ребёнка: Харицкий Василий Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1839
Сын: Харицкий Федор Васильевич
Отец ребёнка: Харицкий Василий Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1842
Сын: Харицкий Даниил Васильевич
Отец ребёнка: Харицкий Василий Трофимович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
15.06.1843
Черниговская губерния, Российская империя