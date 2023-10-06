Харицкая (Павленко) Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харицкая (Павленко) Васса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

15.06.1843

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Павленко Василий Евстафьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1837

Сын: Харицкий Аким Васильевич

Отец ребёнка: Харицкий Василий Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.04.1839

Сын: Харицкий Федор Васильевич

Отец ребёнка: Харицкий Василий Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1842

Сын: Харицкий Даниил Васильевич

Отец ребёнка: Харицкий Василий Трофимович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харицкий Василий Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
15.06.1843
Черниговская губерния, Российская империя
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