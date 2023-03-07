Солодовников Фокей Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти31.01.1962
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
12.06.1901
Сын: Солодовников Леонтий Фокеевич
Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
08.11.1905
Сын: Солодовников Илларион Фокеевич
Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Егоров Анна Фокеевна
Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Солодовников Григорий Фокеевич
Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Солодовников Петр Фокеевич
Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна
Рождение ребёнка
23.12.1915
Сын: Солодовников Михаил Фокеевич
Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Солодовников Николай Фокеевич
Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Солодовников Иван Фокеевич
Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна
Рождение ребёнка
24.10.1926
Дочь: Алтунин Вера Фокеевна
Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
31.01.1962
Причина смерти: По возрасту | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев