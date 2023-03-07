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Солодовников Фокей Прокофьевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

31.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Солодовников Прокофий Меркульевич

Мать: Солодовников (Жена Прокофия)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.06.1901

Сын: Солодовников Леонтий Фокеевич

Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
08.11.1905

Сын: Солодовников Илларион Фокеевич

Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Егоров Анна Фокеевна

Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Солодовников Григорий Фокеевич

Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Солодовников Петр Фокеевич

Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.12.1915

Сын: Солодовников Михаил Фокеевич

Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Солодовников Николай Фокеевич

Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Солодовников Иван Фокеевич

Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.10.1926

Дочь: Алтунин Вера Фокеевна

Мать ребёнка: Солодовников Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Александра Романовна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
31.01.1962
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Причина смерти: По возрасту | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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