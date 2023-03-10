Солодовников (Жена Прокофия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников (Жена Прокофия)

Солодовников (Жена Прокофия)

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Прокофий Меркульевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
28.11.1865

Сын: Солодовников Александр Прокофьевич

Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.03.1867

Дочь: Неизвестно (Солодовников) Евдокия Прокофьевна

Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Солодовников Калиник Прокофьевич

Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Солодовников Терентий Прокофьевич

Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Солодовников Феоктист Прокофьевич

Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Солодовников (Солодовников) Ефимия Прокофьевна

Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Солодовников (Солодовников) Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Солодовников Фокей Прокофьевич

Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Солодовников (Солодовников) Фёкла Прокофьевна

Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

Мы используем куки для улучшения работы сайта.