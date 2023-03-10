Солодовников (Жена Прокофия)
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Солодовников Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич
Дочь: Неизвестно (Солодовников) Евдокия Прокофьевна
Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич
Сын: Солодовников Калиник Прокофьевич
Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич
Сын: Солодовников Терентий Прокофьевич
Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич
Сын: Солодовников Феоктист Прокофьевич
Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич
Дочь: Солодовников (Солодовников) Ефимия Прокофьевна
Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич
Дочь: Солодовников (Солодовников) Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич
Сын: Солодовников Фокей Прокофьевич
Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич
Дочь: Солодовников (Солодовников) Фёкла Прокофьевна
Отец ребёнка: Солодовников Прокофий Меркульевич