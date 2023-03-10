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Солодовников Григорий Фокеевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Солодовников Фокей Прокофьевич

Мать: Солодовников (Фёдоров) Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Солодовников (Солодовников) Матрёна Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Солодовников Павел Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Солодовников Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.03.1937

Сын: Солодовников Александр Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Солодовников Иван Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Опариев (Солодовников) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Козлов (Солодовников) Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Солодовников (Солодовников) Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1955

Сын: Солодовников Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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