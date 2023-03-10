Солодовников Григорий Фокеевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Жена: скрыто настройками приватности
Дочь: Солодовников (Солодовников) Матрёна Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Солодовников Павел Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Солодовников Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Солодовников Александр Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Солодовников Иван Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Опариев (Солодовников) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Козлов (Солодовников) Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Солодовников (Солодовников) Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Солодовников Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности