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Солодовников Михаил Фокеевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

23.12.1915

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Скрыто настройками приватности
Крещение
08.09.1913
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение
23.12.1915

Отец: Солодовников Фокей Прокофьевич

Мать: Солодовников (Фёдоров) Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1940

Сын: Солодовников Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Климов (Солодовников) Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.03.1952

Сын: Солодовников Александр Михайлович

Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Духонин (Солодовников) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Романенко (Солодовников) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1960

Сын: Солодовников Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Солодовников Николай Михайлович

Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
1989
Отсутствует в базе "Фамилио"

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