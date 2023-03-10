Солодовников Михаил Фокеевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1915
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.?.?
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Крещение
08.09.1913
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение
23.12.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1940
Сын: Солодовников Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Климов (Солодовников) Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
21.03.1952
Сын: Солодовников Александр Михайлович
Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Духонин (Солодовников) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Романенко (Солодовников) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Солодовников Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Солодовников Николай Михайлович
Мать ребёнка: Солодовников (Бризицкая) Матрёна Павловна
Смерть
1989
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