Солодовников Илларион Фокеевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1905
Дата смерти14.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
17.10.1905
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Рождение
08.11.1905
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
01.09.1924
Сын: Солодовников Андрей Илларионович
Мать ребёнка: Солодовников Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
14.03.1926
Сын: Солодовников Фёдор Илларионович
Мать ребёнка: Солодовников Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
09.05.1928
Сын: Солодовников Иван Илларионович
Мать ребёнка: Солодовников Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
13.09.1932
Сын: Солодовников Владимир Илларионович
Мать ребёнка: Солодовников Дарья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
14.01.1974