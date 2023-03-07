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Солодовников Илларион Фокеевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

08.11.1905

Дата смерти

14.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Крещение
17.10.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Рождение
08.11.1905

Отец: Солодовников Фокей Прокофьевич

Мать: Солодовников Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
01.09.1924

Сын: Солодовников Андрей Илларионович

Мать ребёнка: Солодовников Дарья Трофимовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.03.1926

Сын: Солодовников Фёдор Илларионович

Мать ребёнка: Солодовников Дарья Трофимовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.05.1928

Сын: Солодовников Иван Илларионович

Мать ребёнка: Солодовников Дарья Трофимовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.09.1932

Сын: Солодовников Владимир Илларионович

Мать ребёнка: Солодовников Дарья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Дарья Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
14.01.1974
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