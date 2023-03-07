Солодовников (Логинов) Дарья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников (Логинов) Дарья Трофимовна

Солодовников (Логинов) Дарья Трофимовна

avatar

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

01.04.1904

Дата смерти

30.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.09.1924

Сын: Солодовников Андрей Илларионович

Отец ребёнка: Солодовников Илларион Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
14.03.1926

Сын: Солодовников Фёдор Илларионович

Отец ребёнка: Солодовников Илларион Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.05.1928

Сын: Солодовников Иван Илларионович

Отец ребёнка: Солодовников Илларион Фокеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.09.1932

Сын: Солодовников Владимир Илларионович

Отец ребёнка: Солодовников Илларион Фокеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Илларион Фокеевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
30.07.1992
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close