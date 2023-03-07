Солодовников (Логинов) Дарья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения01.04.1904
Дата смерти30.07.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1924
Сын: Солодовников Андрей Илларионович
Отец ребёнка: Солодовников Илларион Фокеевич
Рождение ребёнка
14.03.1926
Сын: Солодовников Фёдор Илларионович
Отец ребёнка: Солодовников Илларион Фокеевич
Рождение ребёнка
09.05.1928
Сын: Солодовников Иван Илларионович
Отец ребёнка: Солодовников Илларион Фокеевич
Рождение ребёнка
13.09.1932
Сын: Солодовников Владимир Илларионович
Отец ребёнка: Солодовников Илларион Фокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
30.07.1992
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев