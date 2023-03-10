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Солодовников Владимир Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1932

Дата смерти

24.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1932

Отец: Солодовников Илларион Фокеевич

Мать: Солодовников (Логинов) Дарья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Клементьев) Тамара Андреевна

Рождение ребёнка
17.07.1953

Сын: Солодовников Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Солодовников (Клементьев) Тамара Андреевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Клементьев) Тамара Андреевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
24.12.1980

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