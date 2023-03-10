Солодовников Владимир Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1932
Дата смерти24.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1953
Сын: Солодовников Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Солодовников (Клементьев) Тамара Андреевна
Рождение ребёнка
28.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Клементьев) Тамара Андреевна
Смерть
24.12.1980