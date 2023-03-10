Солодовников Иван Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Иван Илларионович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

09.05.1928

Дата смерти

07.07.1984

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

1950 г.р.
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1956 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1928

Отец: Солодовников Илларион Фокеевич

Мать: Солодовников (Логинов) Дарья Трофимовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
01.04.1950

Дочь: Блинов-уточнить (Солодовников) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.12.1956

Дочь: Швецов (Солодовников) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
07.07.1984
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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