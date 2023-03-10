Солодовников Иван Илларионович
Место рождения
Дата рождения09.05.1928
Дата смерти07.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
01.04.1950
Дочь: Блинов-уточнить (Солодовников) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна
Рождение ребёнка
24.10.1955
Рождение ребёнка
10.12.1956
Дочь: Швецов (Солодовников) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Солодовников (Кораблёв) Надежда Степановна
Рождение ребёнка
08.09.1958
Рождение ребёнка
29.01.1960
Рождение ребёнка
13.05.1961
Рождение ребёнка
21.12.1962
Смерть
07.07.1984
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев