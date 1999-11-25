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Солодовников Фёдор Илларионович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

14.03.1926

Дата смерти

25.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1926

Отец: Солодовников Илларион Фокеевич

Мать: Солодовников (Логинов) Дарья Трофимовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Мясников) Галина Александровна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
14.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Мясников) Галина Александровна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
25.11.1999
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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