Солодовников Фёдор Илларионович
Место рождения
Дата рождения14.03.1926
Дата смерти25.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
14.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Мясников) Галина Александровна
Смерть
25.11.1999
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев