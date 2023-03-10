Солодовников (Фёдоров) Александра Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников (Фёдоров) Александра Романовна

Солодовников (Фёдоров) Александра Романовна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

06.11.1967

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Фокей Прокофьевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
12.06.1901

Сын: Солодовников Леонтий Фокеевич

Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Рождение ребёнка
08.11.1905

Сын: Солодовников Илларион Фокеевич

Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Егоров (Солодовников) Анна Фокеевна

Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Солодовников Григорий Фокеевич

Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Солодовников Петр Фокеевич

Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.12.1915

Сын: Солодовников Михаил Фокеевич

Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Солодовников Николай Фокеевич

Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Солодовников Иван Фокеевич

Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.10.1926

Дочь: Алтунин (Солодовников) Вера Фокеевна

Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
06.11.1967
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

Мы используем куки для улучшения работы сайта.