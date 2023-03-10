Солодовников (Фёдоров) Александра Романовна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти06.11.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Солодовников Леонтий Фокеевич
Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич
Сын: Солодовников Илларион Фокеевич
Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич
Дочь: Егоров (Солодовников) Анна Фокеевна
Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич
Сын: Солодовников Григорий Фокеевич
Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич
Сын: Солодовников Петр Фокеевич
Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич
Сын: Солодовников Михаил Фокеевич
Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич
Сын: Солодовников Николай Фокеевич
Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич
Сын: Солодовников Иван Фокеевич
Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич
Дочь: Алтунин (Солодовников) Вера Фокеевна
Отец ребёнка: Солодовников Фокей Прокофьевич