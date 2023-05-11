Егоров (Солодовников) Анна Фокеевна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
г.Львов
Смерть
Неизвестно
г.Львов