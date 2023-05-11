Егоров (Солодовников) Анна Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров (Солодовников) Анна Фокеевна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Солодовников Фокей Прокофьевич

Мать: Солодовников Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Львов, Львівська область
г.Львов
Смерть
Неизвестно
Львов, Львівська область
г.Львов
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