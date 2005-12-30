Алтунин (Солодовников) Вера Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтунин (Солодовников) Вера Фокеевна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

24.10.1926

Дата смерти

30.12.2005

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1926

Отец: Солодовников Фокей Прокофьевич

Мать: Солодовников (Фёдоров) Александра Романовна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтунин Дмитрий Архипович

Место жительства
Неизвестно
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
г.Рудный
Рождение ребёнка
19.01.1957

Сын: Алтунин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Алтунин Дмитрий Архипович

Рождение ребёнка
11.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алтунин Дмитрий Архипович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алтунин Дмитрий Архипович

Смерть
30.12.2005
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
г.Рудный

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