Алтунин (Солодовников) Вера Фокеевна
Место рождения
Дата рождения24.10.1926
Дата смерти30.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Рудный
Рождение ребёнка
19.01.1957
Сын: Алтунин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Алтунин Дмитрий Архипович
Рождение ребёнка
11.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алтунин Дмитрий Архипович
Рождение ребёнка
19.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алтунин Дмитрий Архипович
Смерть
30.12.2005
г.Рудный