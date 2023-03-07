Дорожкин Фёдор Дорофеев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти10.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Дорофей Филимонов
Мать: Агафия Матвеева
Бракосочетание
29.10.1847
Жена: Феврония Григорьева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1848
Сын: Дорожкин Севастьян Фёдоров
Мать ребёнка: Феврония Григорьева
Рождение ребёнка
19.01.1853
Сын: Ефимий Фёдоров
Мать ребёнка: Феврония Григорьева
Рождение ребёнка
17.02.1854
Мать ребёнка: Феврония Григорьева
Рождение ребёнка
24.09.1855
Дочь: Ефросиния Фёдорова
Мать ребёнка: Феврония Григорьева
Рождение ребёнка
17.01.1859
Дочь: Ксения Фёдорова
Мать ребёнка: Феврония Григорьева
Рождение ребёнка
18.06.1861
Мать ребёнка: Феврония Григорьева
Бракосочетание
09.02.1864
Жена: Дария Спиридонова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1873
Дочь: Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: Дария Спиридонова
Бракосочетание
23.01.1877
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1879
Мать ребёнка: Дорожкина Матрона Сергеева
Рождение ребёнка
29.05.1882
Мать ребёнка: Дорожкина Матрона Сергеева
Рождение ребёнка
10.10.1884
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Дорожкина Матрона Сергеева
Рождение ребёнка
06.05.1888
Дочь: Александра Фёдорова
Мать ребёнка: Дорожкина Матрона Сергеева
Рождение ребёнка
15.06.1890
Мать ребёнка: Дорожкина Матрона Сергеева
Смерть
10.01.1904