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Дорожкин Фёдор Дорофеев

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Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

10.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Дорофей Филимонов

Мать: Агафия Матвеева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1847

Жена: Феврония Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1848

Сын: Дорожкин Севастьян Фёдоров

Мать ребёнка: Феврония Григорьева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1853

Сын: Ефимий Фёдоров

Мать ребёнка: Феврония Григорьева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1854

Сын: Дорожкин Леон Фёдоров

Мать ребёнка: Феврония Григорьева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1855

Дочь: Ефросиния Фёдорова

Мать ребёнка: Феврония Григорьева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1859

Дочь: Ксения Фёдорова

Мать ребёнка: Феврония Григорьева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1861

Сын: Дорожкин Ульян Фёдоров

Мать ребёнка: Феврония Григорьева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1864

Жена: Дария Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1873

Дочь: Пелагея Фёдорова

Мать ребёнка: Дария Спиридонова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1877

Жена: Дорожкина Матрона Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1879

Сын: Дорожкин Фёдор Фёдоров

Мать ребёнка: Дорожкина Матрона Сергеева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1882

Сын: Дорожкин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Дорожкина Матрона Сергеева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1884

Дочь: Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Дорожкина Матрона Сергеева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1888

Дочь: Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Дорожкина Матрона Сергеева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.06.1890

Сын: Дорожкин Леонтий Фёдоров

Мать ребёнка: Дорожкина Матрона Сергеева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.01.1904
Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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