Дорофей Филимонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорофей Филимонов

Дорофей Филимонов

avatar

Место рождения

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.06.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1801

Отец: Филимон Андреев

Мать: Васса (Андреева)

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1821

Дочь: Елена Дорофеева

Мать ребёнка: Агафия Матвеева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1824

Дочь: Бориснева Дарья Дорофеева

Мать ребёнка: Агафия Матвеева

д.Гари вотчины помещика Азовского Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Дорожкин Фёдор Дорофеев

Мать ребёнка: Агафия Матвеева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1830

Дочь: Мария Дорофеева

Мать ребёнка: Агафия Матвеева

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close