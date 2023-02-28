Дорофей Филимонов
Место рождения
Дата рождения05.06.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1801
Отец: Филимон Андреев
Мать: Васса (Андреева)
Рождение ребёнка
20.05.1821
Дочь: Елена Дорофеева
Мать ребёнка: Агафия Матвеева
Рождение ребёнка
07.03.1824
Дочь: Бориснева Дарья Дорофеева
Мать ребёнка: Агафия Матвеева
д.Гари вотчины помещика Азовского Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Агафия Матвеева
Рождение ребёнка
08.06.1830
Дочь: Мария Дорофеева
Мать ребёнка: Агафия Матвеева
Смерть
Неизвестно