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Бориснева Дарья Дорофеева

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Место рождения

д.Гари вотчины помещика Азовского Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.03.1824

Дата смерти

02.12.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1824

Отец: Дорофей Филимонов

Мать: Агафия Матвеева

д.Гари вотчины помещика Азовского Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1840

Муж: Бориснев Борис Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
10.02.1843

Сын: Бориснев Лев (Леон) Борисов

Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1845

Сын: Бориснев Пимен Борисов

Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1848

Сын: Бориснев Пётр Борисов

Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1850

Сын: Бориснев Иван Борисов

Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1853

Дочь: Акилина Борисова

Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1856

Дочь: Пелагея Борисова

Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1857

Дочь: Анна Борисова

Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.11.1859

Сын: Бориснев Филимон Борисов

Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1862

Дочь: Агрипина Борисова

Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.12.1891
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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