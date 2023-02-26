Бориснева Дарья Дорофеева
Место рожденияд.Гари вотчины помещика Азовского Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.03.1824
Дата смерти02.12.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
07.03.1824
Отец: Дорофей Филимонов
Мать: Агафия Матвеева
д.Гари вотчины помещика Азовского Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1840
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
10.02.1843
Сын: Бориснев Лев (Леон) Борисов
Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров
Рождение ребёнка
29.06.1845
Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров
Рождение ребёнка
20.06.1848
Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров
Рождение ребёнка
04.11.1850
Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров
Рождение ребёнка
13.06.1853
Дочь: Акилина Борисова
Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров
Рождение ребёнка
04.05.1856
Дочь: Пелагея Борисова
Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров
Рождение ребёнка
06.09.1857
Дочь: Анна Борисова
Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров
Рождение ребёнка
21.11.1859
Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров
Рождение ребёнка
10.06.1862
Дочь: Агрипина Борисова
Отец ребёнка: Бориснев Борис Никифоров
Смерть
02.12.1891
Причина смерти: от натуральной