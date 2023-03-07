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Бориснев Филимон Борисов

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.11.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1859

Отец: Бориснев Борис Никифоров

Мать: Бориснева Дарья Дорофеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Бориснев Павел Филимонов

Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.10.1882

Жена: Бориснева Дария Никифорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Военная служба
1882
рядовой 74-го резервного пехотного полка кадрового батальона уволенный в запас
Рождение ребёнка
23.10.1883

Дочь: Параскева Филимонова

Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1885

Дочь: Дария Филимонова

Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.12.1886

Дочь: Анастасия Филимонова

Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1888

Дочь: Евфросиния Филимонова

Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1891

Сын: Бориснев Михаил Филимонов

Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.12.1892

Сын: Бориснев Игнатий Филимонович

Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Бориснев Иоанн Филимонов

Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова

Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Бориснев Георгий Филимонов

Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова

Смерть
Неизвестно
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