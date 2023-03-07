Бориснев Филимон Борисов
Место рождения
Дата рождения21.11.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1859
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова
Бракосочетание
31.10.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Военная служба
1882
рядовой 74-го резервного пехотного полка кадрового батальона уволенный в запас
Рождение ребёнка
23.10.1883
Дочь: Параскева Филимонова
Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова
Рождение ребёнка
01.03.1885
Дочь: Дария Филимонова
Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова
Рождение ребёнка
19.12.1886
Дочь: Анастасия Филимонова
Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова
Рождение ребёнка
24.09.1888
Дочь: Евфросиния Филимонова
Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова
Рождение ребёнка
12.02.1891
Сын: Бориснев Михаил Филимонов
Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова
Рождение ребёнка
19.12.1892
Сын: Бориснев Игнатий Филимонович
Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Бориснев Георгий Филимонов
Мать ребёнка: Бориснева Дария Никифорова
Смерть
Неизвестно