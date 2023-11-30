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Бориснев Борис Никифоров

Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Никифор Владимиров

Мать: Агафия Афанасиева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1840

Жена: Бориснева Дарья Дорофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
10.02.1843

Сын: Бориснев Лев (Леон) Борисов

Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1845

Сын: Бориснев Пимен Борисов

Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1848

Сын: Бориснев Пётр Борисов

Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1850

Сын: Бориснев Иван Борисов

Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.06.1853

Дочь: Акилина Борисова

Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.05.1856

Дочь: Пелагея Борисова

Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1857

Дочь: Анна Борисова

Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.11.1859

Сын: Бориснев Филимон Борисов

Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.06.1862

Дочь: Агрипина Борисова

Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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