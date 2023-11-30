Бориснев Борис Никифоров
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Никифор Владимиров
Мать: Агафия Афанасиева
Бракосочетание
28.10.1840
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
10.02.1843
Сын: Бориснев Лев (Леон) Борисов
Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева
Рождение ребёнка
29.06.1845
Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева
Рождение ребёнка
20.06.1848
Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева
Рождение ребёнка
04.11.1850
Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева
Рождение ребёнка
13.06.1853
Дочь: Акилина Борисова
Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева
Рождение ребёнка
04.05.1856
Дочь: Пелагея Борисова
Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева
Рождение ребёнка
06.09.1857
Дочь: Анна Борисова
Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева
Рождение ребёнка
21.11.1859
Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева
Рождение ребёнка
10.06.1862
Дочь: Агрипина Борисова
Мать ребёнка: Бориснева Дарья Дорофеева
Смерть
Неизвестно