Никифор Владимиров
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти13.05.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Владимир Евсеев
Мать: ?
Бракосочетание
10.11.1807
Жена: Агафия Афанасиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.08.1819
Дочь: Евдокия Никифорова
Мать ребёнка: Мария Николаева
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Агафия Афанасиева
Рождение ребёнка
07.10.1830
Сын: Яков Никифоров
Мать ребёнка: Агафия Афанасиева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Яков мл
Мать ребёнка: Агафия Афанасиева
Рождение ребёнка
11.06.1833
Сын: Тимофей Никифоров
Мать ребёнка: Агафия Афанасиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Николаева
Смерть
13.05.1837
по дороге возвращаясь с Риги
Причина смерти: по болезни
Похороны
Неизвестно
Витебской губ. с.Староселье