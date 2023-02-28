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Никифор Владимиров

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Место рождения

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

13.05.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Владимир Евсеев

Мать: ?

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1807

Жена: Агафия Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.08.1819

Дочь: Евдокия Никифорова

Мать ребёнка: Мария Николаева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бориснев Борис Никифоров

Мать ребёнка: Агафия Афанасиева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1830

Сын: Яков Никифоров

Мать ребёнка: Агафия Афанасиева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Яков мл

Мать ребёнка: Агафия Афанасиева

Рождение ребёнка
11.06.1833

Сын: Тимофей Никифоров

Мать ребёнка: Агафия Афанасиева

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Николаева

Смерть
13.05.1837
по дороге возвращаясь с Риги
Причина смерти: по болезни
Похороны
Неизвестно
Витебской губ. с.Староселье
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