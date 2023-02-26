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Дата рождения

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Женский

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Мать

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1777

Дочь: Марфа (Анастасия) Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Евсеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1777

Сын: Сазонт Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Евсеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
1785

Сын: Никифор Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Евсеев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
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