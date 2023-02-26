?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Марфа (Анастасия) Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Евсеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Сазонт Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Евсеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
1785
Сын: Никифор Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Евсеев
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область