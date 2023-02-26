Марфа (Анастасия) Владимирова
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: Владимир Евсеев
Мать: ?
д.Холмы
Бракосочетание
14.10.1795
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1798
Сын: Иоанн Григорьев
Отец ребёнка: Невгодов Григорий (Георгиев)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.10.1798
Муж: Василий Матвеев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.06.1801
Сын: Невгодов Никифор Григорьев
Отец ребёнка: Невгодов Григорий (Георгиев)
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1805
Дочь: София Григорьева
Отец ребёнка: Невгодов Григорий (Георгиев)
Рождение ребёнка
20.04.1807
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Невгодов Григорий (Георгиев)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1807
Дочь: Стефанида Васильева
Отец ребёнка: Василий Матвеев
д.Холмы
Рождение ребёнка
05.06.1809
Дочь: Фёкла Григорьева
Отец ребёнка: Невгодов Григорий (Георгиев)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Евсигней Григорьев
Отец ребёнка: Невгодов Григорий (Георгиев)
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно