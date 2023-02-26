Марфа (Анастасия) Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа (Анастасия) Владимирова

Марфа (Анастасия) Владимирова

avatar

Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Владимир Евсеев

Мать: ?

д.Холмы
Бракосочетание
14.10.1795

Муж: Невгодов Григорий (Георгиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1798

Сын: Иоанн Григорьев

Отец ребёнка: Невгодов Григорий (Георгиев)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.10.1798

Муж: Василий Матвеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.06.1801

Сын: Невгодов Никифор Григорьев

Отец ребёнка: Невгодов Григорий (Георгиев)

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1805

Дочь: София Григорьева

Отец ребёнка: Невгодов Григорий (Георгиев)

Рождение ребёнка
20.04.1807

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Невгодов Григорий (Георгиев)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1807

Дочь: Стефанида Васильева

Отец ребёнка: Василий Матвеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
05.06.1809

Дочь: Фёкла Григорьева

Отец ребёнка: Невгодов Григорий (Георгиев)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Евсигней Григорьев

Отец ребёнка: Невгодов Григорий (Георгиев)

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close