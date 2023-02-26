Невгодов Григорий (Георгиев)
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1769
Дата смерти22.05.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Илларион (Юрьев)
Мать: Евдокия Никифорова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1795
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1798
Сын: Иоанн Григорьев
Мать ребёнка: Марфа (Анастасия) Владимирова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1801
Сын: Невгодов Никифор Григорьев
Мать ребёнка: Марфа (Анастасия) Владимирова
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1805
Дочь: София Григорьева
Мать ребёнка: Марфа (Анастасия) Владимирова
Рождение ребёнка
20.04.1807
Дочь: Александра Григорьева
Мать ребёнка: Марфа (Анастасия) Владимирова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1809
Дочь: Фёкла Григорьева
Мать ребёнка: Марфа (Анастасия) Владимирова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810
Сын: Евсигней Григорьев
Мать ребёнка: Марфа (Анастасия) Владимирова
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.05.1820
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.