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Невгодов Григорий (Георгиев)

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

22.05.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Илларион (Юрьев)

Мать: Евдокия Никифорова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
14.10.1795

Жена: Марфа (Анастасия) Владимирова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.06.1798

Сын: Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Марфа (Анастасия) Владимирова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1801

Сын: Невгодов Никифор Григорьев

Мать ребёнка: Марфа (Анастасия) Владимирова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.09.1805

Дочь: София Григорьева

Мать ребёнка: Марфа (Анастасия) Владимирова

Рождение ребёнка
20.04.1807

Дочь: Александра Григорьева

Мать ребёнка: Марфа (Анастасия) Владимирова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1809

Дочь: Фёкла Григорьева

Мать ребёнка: Марфа (Анастасия) Владимирова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1810

Сын: Евсигней Григорьев

Мать ребёнка: Марфа (Анастасия) Владимирова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.05.1820
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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