Василий Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Матвеев

Василий Матвеев

avatar

Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

1783

Дата смерти

06.02.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Матвей Андреев

Мать: Матрона Матвеева

д.Холмы
Бракосочетание
27.10.1798

Жена: Марфа (Анастасия) Владимирова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.11.1807

Дочь: Стефанида Васильева

Мать ребёнка: Марфа (Анастасия) Владимирова

д.Холмы
Смерть
06.02.1823
д.Холмы
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close