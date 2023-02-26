Василий Матвеев
Место рожденияд.Холмы
Дата рождения1783
Дата смерти06.02.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Матвей Андреев
Мать: Матрона Матвеева
д.Холмы
Бракосочетание
27.10.1798
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.11.1807
Дочь: Стефанида Васильева
Мать ребёнка: Марфа (Анастасия) Владимирова
д.Холмы
Смерть
06.02.1823
д.Холмы