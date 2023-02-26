Матрона Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Федос Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Андреев
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1774
Сын: Семён Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Андреев
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Лазарь Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Андреев
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1775
Дочь: Татьяна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Андреев
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Андреев
д.Холмы
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Андреев
д.Холмы
Рождение ребёнка
1783
Сын: Василий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Андреев
д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1792
Сын: Фёдор Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Андреев
д.Холмы
Бракосочетание
29.04.1793
Муж: Матвей Андреев
д.Холмы
Смерть
Неизвестно