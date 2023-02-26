Матрона Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Матвеева

Матрона Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Федос Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Андреев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Семён Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Андреев

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Лазарь Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Андреев

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1775

Дочь: Татьяна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Андреев

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1777

Сын: Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Андреев

д.Холмы
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Андреев

д.Холмы
Рождение ребёнка
1783

Сын: Василий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Андреев

д.Холмы
Рождение ребёнка
До 1792

Сын: Фёдор Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Андреев

д.Холмы
Бракосочетание
29.04.1793

Муж: Матвей Андреев

д.Холмы
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close