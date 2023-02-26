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Лазарь Матвеев

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Место рождения

д.Холмы

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: Матвей Андреев

Мать: Матрона Матвеева

д.Холмы
Рождение ребёнка
30.03.1793

Сын: Иоанн Лазарев

Мать ребёнка: Христина (Харитина) Семёнова

д.Холмы
Рождение ребёнка
21.12.1796

Сын: Пётр Лазарев

Мать ребёнка: Христина (Харитина) Семёнова

д.Пенезево
Рождение ребёнка
03.11.1798

Сын: Иосиф Лазарев

Мать ребёнка: Христина (Харитина) Семёнова

д.Пенезево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина (Харитина) Семёнова

Смерть
Неизвестно
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