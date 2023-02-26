Лазарь Матвеев
Место рожденияд.Холмы
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: Матвей Андреев
Мать: Матрона Матвеева
д.Холмы
Рождение ребёнка
30.03.1793
Сын: Иоанн Лазарев
Мать ребёнка: Христина (Харитина) Семёнова
д.Холмы
Рождение ребёнка
21.12.1796
Сын: Пётр Лазарев
Мать ребёнка: Христина (Харитина) Семёнова
д.Пенезево
Рождение ребёнка
03.11.1798
Сын: Иосиф Лазарев
Мать ребёнка: Христина (Харитина) Семёнова
д.Пенезево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно