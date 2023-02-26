Христина (Харитина) Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христина (Харитина) Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1793

Сын: Иоанн Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Матвеев

д.Холмы
Рождение ребёнка
21.12.1796

Сын: Пётр Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Матвеев

д.Пенезево
Рождение ребёнка
03.11.1798

Сын: Иосиф Лазарев

Отец ребёнка: Лазарь Матвеев

д.Пенезево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарь Матвеев

Смерть
Неизвестно
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