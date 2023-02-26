Агафия Афанасиева
Место рожденияд.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1785
Дата смерти24.07.1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Афанасий Анисимов
Мать: не указана
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1807
Муж: Никифор Владимиров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Никифор Владимиров
Рождение ребёнка
07.10.1830
Сын: Яков Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Владимиров
Рождение ребёнка
1832
Сын: Яков мл
Отец ребёнка: Никифор Владимиров
Рождение ребёнка
11.06.1833
Сын: Тимофей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Владимиров
Смерть
24.07.1848
Причина смерти: от холеры