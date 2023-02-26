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Агафия Афанасиева

Место рождения

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1785

Дата смерти

24.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Афанасий Анисимов

Мать: не указана

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1807

Муж: Никифор Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бориснев Борис Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Владимиров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1830

Сын: Яков Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Владимиров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Яков мл

Отец ребёнка: Никифор Владимиров

Рождение ребёнка
11.06.1833

Сын: Тимофей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Владимиров

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.07.1848
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры
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